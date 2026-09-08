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A Forgotten Soviet Waterway Could Give China a New Arctic Trade Route

China, Russia and Kazakhstan are mulling the development of a new northern trade route which would use the Irtysh and Ob rivers to open access for the export of Chinese goods from Russian Arctic ports at the base of the Yamal Peninsula.

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