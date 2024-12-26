Грузинские власти проходят по лезвию ножа, отстаивая суверенитет страны

Инна МАРИНИНА Напряженность, возникшая в Грузии после парламентских выборов, продолжает набирать обороты, несмотря на раздающиеся в последний период отдельные, хотя и достаточно слабые, сигналы с Запада и призывы к диалогу.
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