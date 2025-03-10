Путин дал поручение по поддержке братьев и сестер погибших участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность распространения социальной поддержки для детей погибших или умерших участников специальной военной операции на их несовершеннолетних братьев и сестер, сообщили в пресс-службе Кремля.
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