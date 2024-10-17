Экстренное предупреждение объявлено в Забайкалье

Сильнейший ветер обрушится на Забайкалье. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.«Днем 17 октября местами по забайкальскому краю ожидается очень сильный ветер с порывами 25 м/с и более», – говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии