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Экстренное предупреждение объявлено в Забайкалье

Экстренное предупреждение объявлено в Забайкалье

Сильнейший ветер обрушится на Забайкалье. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.«Днем 17 октября местами по забайкальскому краю ожидается очень сильный ветер с порывами 25 м/с и более», – говорится в сообщении.

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