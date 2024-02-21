Крымские немцы призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года

РФ стоит денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года, поскольку его положения так и остались не реализованными, заявил в беседе с РИА Новости глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.