СТО, гаражи, спортплощадка в сквере: что предлагают построить по Волгоградской в Омске. Власти выставили на обсуждение проект застройки.
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СТО, гаражи, спортплощадка в сквере: что предлагают построить по Волгоградской в Омске. Власти выставили на обсуждение проект застройки.