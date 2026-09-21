Казанлыларны Камал театрының легендар «Җанкисәккәем» архив спектаклен карарга чакыралар

24 сентябрьдә 18:30 сәгатьтә Казанның нәкъ үзәгендә – Мәрҗани урамы ягыннан, Тинчурин театры янындагы төшү урынында, Кабан күле буендагы яңартылган түшәктә мәдәни чара тәкъдим ителә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым