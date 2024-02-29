Большая неожиданность. Уже скоро: Чего ждать от послания Путина?

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию состоится сегодня, 29 февраля. Чего ждать от выступления главы государства?Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов поделился, о чём будет говорить Путин в послании Федеральному собранию.
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