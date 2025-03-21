RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 497 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Может туризм в Киеве процветает? Ха,ха,ха! Там вообще мужчиной быть опасно!В Крыму назвали «...
  • Eduard
    Жаль долго жил сволочь!В Британии на 87-...
  • Eduard
    Чучело!В Зимбабве ограби...

«Ещё один важный гол»: Овечкин забросил 888-ю шайбу в карьере и установил очередной рекорд НХЛ

«Ещё один важный гол»: Овечкин забросил 888-ю шайбу в карьере и установил очередной рекорд НХЛ

Александр Овечкин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией». На 15-й минуте капитан «Вашингтона» открылся на пятаке и замкнул передачу Алексея Протаса, благодаря чему установил рекорд лиги по числу сезонов с 35 и более голами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх