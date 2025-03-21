«Ещё один важный гол»: Овечкин забросил 888-ю шайбу в карьере и установил очередной рекорд НХЛ

Александр Овечкин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией». На 15-й минуте капитан «Вашингтона» открылся на пятаке и замкнул передачу Алексея Протаса, благодаря чему установил рекорд лиги по числу сезонов с 35 и более голами.