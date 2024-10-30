Туристам пока не стоит планировать поездки в Танзанию – даты чартеров не определены

Туроператоры предпочитают сфокусироваться на уже существующих направлениях с высоким спросом В Правительстве РФ и Минэке сообщили о возможном возобновлении прямого авиасообщения с Танзанией, но туроператоры пока не спешат организовывать чартерные рейсы на это направление.
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