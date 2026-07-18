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Кондиционеры как причина офисных конфликтов: данные опроса в Твери

Кондиционеры как причина офисных конфликтов: данные опроса в Твери

Почти треть офисных сотрудников Твери конфликтуют из‑за кондиционеров — результаты опроса SuperJob. По данным опроса сервиса SuperJob, 29 % офисных работников Твери сталкиваются с разногласиями в коллективе из‑за работы кондиционеров.

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