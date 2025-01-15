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Сворачивание повесточки

Сворачивание повесточки

Палата представителей США 218 голосами против 206 одобрила законопроект, который запрещает трансгендерам (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) участвовать в женских школьных спортивных командах.

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