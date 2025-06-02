Россиянам спрогнозировали резкое удорожание поездок на такси

В среднесрочной перспективе поездки на такси в России могут подорожать примерно на 30 процентов. Такой прогноз дала председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова, ее слова приводит «Автостат».
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