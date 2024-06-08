Потерявшиеся в лесу на Урале дети спали с собаками и ели перепелиные яйца

Два подростка, 13-летний мальчик и его 11-летняя сестра, которые заблудились на трое суток в лесу Свердловской области, смогли выжить, питаясь найденными перепелиными яйцами и спали в обнимку со своими собаками породы бигль.
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