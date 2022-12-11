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11 декабря 2022 года космический корабль Orion совершил успешное приземление в воды Тихого Океана, тем самым завершив лунную миссию Артемида 1

11 декабря 2022 года космический корабль Orion совершил успешное приземление в воды Тихого Океана, тем самым завершив лунную миссию Артемида 1

﻿﻿11 декабря 2022 года космический корабль «Орион» успешно приземлился в водах Тихого океана, тем самым завершив лунную миссию «Артемида-1».

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