В Новгородской области заложили первый камень для строительства нового научного корпуса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июня, ФедералПресс. Сегодня в Великом Новгороде заложили первый камень для строительства нового корпуса полупроводникового материаловедения ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – Валдай».
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