Закарья Алиев, 28 лет, разведчик-сапёр штурмовой роты. Герой.

ninikooo Митусова

Дай Бог ему здоровья, счастья и всего самого, самого доброго!!! Вот они, истинные герои нашего народа, а не паркетные генералы- ворюги из МО!!!ткими ребятами Россия сильна, а не диванными чиновниками и депутатами- врагами народа!