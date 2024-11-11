На одном из направлений Запорожского фронта штурмовой группе, в составе которой и был наш герой, была поставлена задача взять опорник противника.
Закарья Алиев, 28 лет, разведчик-сапёр штурмовой роты. Герой.
Комментарии
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Андрей
Герой !!!! Просто Герой!
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7 час.
ninikooo Митусова
Дай Бог ему здоровья, счастья и всего самого, самого доброго!!! Вот они, истинные герои нашего народа, а не паркетные генералы- ворюги из МО!!!ткими ребятами Россия сильна, а не диванными чиновниками и депутатами- врагами народа!
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7 час.
ИГ
ИРИНА ГОЛИКОВА
Герой! Россия гордится тобой! Низкий поклон маме за такого сына! Пока есть такие парни- нас не победить !!! Дай Бог тебе здоровья!
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4 час.
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