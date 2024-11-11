Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Конечно верхам не выгодны умные образованные люди, знающие законы и умеющие отстаивать свои права. Верхам удобнее пол...Высшее образовани...
  • Вадим Скоробогатов
    А может эт должность НАЕБУЛИНОЙ понизить???Толку поболе будет.Набиуллина расска...
  • лина любимцева
    Только когда РАК ЗА ГОРОЙ ЗАСВИСТИТ!!Набиуллина расска...

Закарья Алиев, 28 лет, разведчик-сапёр штурмовой роты. Герой.

На одном из направлений Запорожского фронта штурмовой группе, в составе которой и был наш герой, была поставлена задача взять опорник противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
Герой  !!!! Просто Герой!
Ответить
7 час.
ninikooo Митусова
Дай Бог ему здоровья, счастья и всего самого, самого доброго!!! Вот они, истинные герои нашего народа, а не паркетные генералы- ворюги из МО!!!ткими ребятами Россия сильна, а не диванными чиновниками и депутатами- врагами народа!
Ответить
7 час.
ИГ
ИРИНА ГОЛИКОВА
Герой! Россия гордится тобой! Низкий поклон маме за такого сына! Пока есть такие парни- нас не победить !!! Дай Бог тебе здоровья!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх