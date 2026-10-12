Бесплатную диспансеризацию проведут в Химках 17 октября

Взрослые жители Химок смогут пройти бесплатную диспансеризацию в субботу, 17 октября. Поликлиники округа будут принимать пациентов с 9:00 до 14:00, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- NYP: Трамп провед...
- Неисправность сор...
- Историк Широкорад...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым