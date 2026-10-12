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Бесплатную диспансеризацию проведут в Химках 17 октября

Бесплатную диспансеризацию проведут в Химках 17 октября

Взрослые жители Химок смогут пройти бесплатную диспансеризацию в субботу, 17 октября. Поликлиники округа будут принимать пациентов с 9:00 до 14:00, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

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