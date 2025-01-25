Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

🫡🫡🫡🫡🫡🫡 Мошенники распространяют фишинговые ссылки в BlaBlaCar. 🗺Схема: мошенники размещают в сервисе для совместных поездок BlaBlaCar привлекательные предложения, чаще всего от имени водителя-девушки.