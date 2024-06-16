Макс Ферстаппен: «Не знаю причины, но в этом году «Ред Булл» приходится сложнее»

Ферстаппен высказался о трудностях «Ред Булл» в нынешнем сезоне. Действующий чемпион «Ф-1» признал, что в этом году команде «Ред Булл» приходится заметно сложнее, чем в прошлом сезоне, когда команда выиграла 21 из 22 гонок.