Макс Ферстаппен: «Не знаю причины, но в этом году «Ред Булл» приходится сложнее»

Ферстаппен высказался о трудностях «Ред Булл» в нынешнем сезоне. Действующий чемпион «Ф-1» признал, что в этом году команде «Ред Булл» приходится заметно сложнее, чем в прошлом сезоне, когда команда выиграла 21 из 22 гонок.
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