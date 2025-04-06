Николай Герасименко

Если следовать ссылкам этой статьи, то попадёте прямиком на опус от Царьграда, который по ощущениям вовсе не наш, не российский канал. В их статейке говорится, что наши ВКС и ракетчики расхреначили жилые дома, торговые центры, детские площадки и прочие уреждения Куева! Кругом всё горит! Даже не сомневаюсь, что это провокация, мы никогда не бьём по гражданским объектам и не уподобляемся хохлятским террористам. С какой целью власовский канал Царьград и их филиалы, типа ИА Новороссия вбрасывают подобную хрень, для меня загадка. Если только для привлечения внимания и читабельности статеек, то выглядит это крайне отвратительно.