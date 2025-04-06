Долгожданный удар возмездия, о котором предупреждали инсайдеры, состоялся. На Украину обрушился рой дронов и ракет, Киев оказался наказан особенно жёстко.
Киев наказан. Долгожданный удар возмездия: На Украину обрушился рой дронов и ракет
Комментарии
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Tania Еременко
Если бы сразу... не оглядывались на Запад.. уже бы и войны не было. Стереть налдо с лица земли этот Куев. Оставить только нашу Лавру
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18 час.
Николай Герасименко
Если следовать ссылкам этой статьи, то попадёте прямиком на опус от Царьграда, который по ощущениям вовсе не наш, не российский канал. В их статейке говорится, что наши ВКС и ракетчики расхреначили жилые дома, торговые центры, детские площадки и прочие уреждения Куева! Кругом всё горит! Даже не сомневаюсь, что это провокация, мы никогда не бьём по гражданским объектам и не уподобляемся хохлятским террористам. С какой целью власовский канал Царьград и их филиалы, типа ИА Новороссия вбрасывают подобную хрень, для меня загадка. Если только для привлечения внимания и читабельности статеек, то выглядит это крайне отвратительно.
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7 час.
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