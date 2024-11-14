В Иркутской области полицейские рассказали учащимся и педагогам об информационной безопасности

Сотрудники отдела уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Братское» посетили школы и средние специальные учебные заведения в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде».
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