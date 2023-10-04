"Лацио" на последних минутах вырвал победу у "Селтика" в Лиге чемпионов

Победный гол был забит в компенсированное время.Победный гол был забит в компенсированное время.В Глазго (Шотландия) завершился матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором встречались «Селтик» и итальянский «Лацио».
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