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"Лацио" на последних минутах вырвал победу у "Селтика" в Лиге чемпионов

"Лацио" на последних минутах вырвал победу у "Селтика" в Лиге чемпионов

Победный гол был забит в компенсированное время.Победный гол был забит в компенсированное время.В Глазго (Шотландия) завершился матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором встречались «Селтик» и итальянский «Лацио».

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