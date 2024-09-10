Производителей призвали правильно утилизировать текстильные отходы

Производителям следует уделять больше внимания вопросу сбора и утилизации текстильных отходов. Таким мнением в ходе обсуждения на выставке Technotextil-2 поделилась исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова, передает «Экология».
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