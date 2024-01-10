Опрос показал, что большинство россиян выступают за цензуру в СМИ. Комментарий Георгия Бовта

Давая зеленый свет цензуре, очень трудно остановиться, считает политолог. Хочется сделать подконтрольное общество все лучше и лучше, все послушнее и дисциплинированнее, хотя, конечно, наибольшее спокойствие и абсолютная дисциплина царят все-таки на кладбище, отмечает онБолее половины (63%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) полагают, что российским СМИ нужна государственная цензура.