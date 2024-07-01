Незамеченная катастрофа

Victor Bykov

Еще в 1988 году мы с женой были на водах в Тресковые. Там было все нормально. А возвращались через Львов. Зашли пообедать в небольшой ресторан. И очень быстро, без обеда выскочили оттуда. Отношение почувствовали просто враждебное... Бандеровское отродье там давно и никакого мира с ними не может случиться. Слишком глубока ненависть к нам, русским. Это следствие политики Хрущева. Он их из Сибири назад выпустил. А по части ребят с Украины - у меня пол группы оттуда было на физтехе. Часть из них из физмажшколы при университете. И тогда, еще в 60-е годы была большая разница между гуманитариями и физиками, математиками. Философия Грушевского, а из нее и выросло то, что мы сейчас имеем, это очень глубокое дело... Его просто так не вытравишь.