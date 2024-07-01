Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Незамеченная катастрофа

Незамеченная катастрофа

НЕЗАМЕЧЕННАЯ КАТАСТРОФА. ПОЧЕМУ НЕОБАНДЕРОВЦЫ ВНОВЬ И ВНОВЬ ИДУТ УБИВАТЬ РУССКИХ Сейчас, на третьем году СВО, глубинный российский народ стал удивляться и часто спрашивать: как же это получилось, что жившие на Украине родные братья и сёстры (не в фигуральном значении "братства народов", а в прямом своём значении – ближайшие родственники) вдруг стали "патриотами" Украины и русофобами, будучи сами русскими? При этом долгие годы, что Украина с Россией прожили как два разных государства, никто не мог заподозрить в людях живущих там, симпатизантов бандеровщине.

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Комментарии
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Алексей Тан
Что !?.... лавры Троцкого (Бронштейна)... покоя не дают,... завидуешь ему???... а Я помню этот советиус и еврее-коммуняк... на том же севере... мерзость такая, что даже немцам (этническим) не желаю.
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9 час.
Victor Bykov
Еще в 1988 году мы с женой были на водах в Тресковые. Там было все нормально. А возвращались через Львов. Зашли пообедать в небольшой ресторан. И очень быстро, без обеда выскочили оттуда. Отношение почувствовали просто враждебное... Бандеровское отродье там давно и никакого мира с ними не может случиться. Слишком глубока ненависть к нам, русским. Это следствие политики Хрущева. Он их из Сибири назад выпустил. А по части ребят с Украины - у меня пол группы оттуда было на физтехе. Часть из них из физмажшколы при университете. И тогда, еще в 60-е годы была большая разница между гуманитариями и физиками, математиками. Философия Грушевского, а из нее и выросло то, что мы сейчас имеем, это очень глубокое дело... Его просто так не вытравишь.
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8 час.
Сергей Коваленко
По своему опыту общения с гражданами страны 404, сделал вывод: проблема не в том, что они &quot;Обыватель en masse – тупая, страшная инертная сила...&quot;. а в том, что инертны: их отучили задавать вопросы, натаскивая как собак на команду &quot;Фас!&quot;
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