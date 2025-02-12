Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 066 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Правильно, какие родители, такие и дети. Это закон природы.Воскресное: учите...
  • Fialka
    советую родителям не бегать разбираться с учителями, да ещё в грубой форме,а лучше воспитывать своё чадо, а иногда и...Воскресное: учите...
  • Владимир Акулов
    Шла  кровавая  война  ,  а  российский  газ  шел  на  Украину  через  Суджу...И  много  этого  газа  оставалось  на  ...На Донбассе шахте...

Гросси прокомментировал срыв ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Гросси прокомментировал срыв ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает неприемлемым срыв намеченной на среду ротации инспекторов организации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) из-за угроз их безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх