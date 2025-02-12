Гросси прокомментировал срыв ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает неприемлемым срыв намеченной на среду ротации инспекторов организации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) из-за угроз их безопасности.
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