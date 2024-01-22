В России действуют сотни этнических диаспор. На какие деньги и чем они занимаются

МГ

Малик Гумеров

"задача поведенческой ассимиляции, а попросту говоря, уважения наших обычаев, нашего образа жизни, в конце концов, наших законов, среди приезжих вообще не стоит, они в основном занимаются вопросами «самостоятельного сохранения самобытности, развития языка, традиций, образования национальной культуры» (цитата из письма Медведеву, о котором упоминалось выше). Как это понимать? Это хорошо или плохо?" = Это захват страны ..... - формирование структур = бандформирований , антинародных , противостоящих и целям развития государства и самой руской цивилизации , ее ценностям и мироустройству , НО ПАРАЗИТИРУЮЩИХ НА НИХ ЖЕ !!! Это аналогично - если бы к вам лично домой пришел чужой и стал как бы хозяином вашей квартиры , стал жить и начал вами же и командовать по своим правилам .......