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В России действуют сотни этнических диаспор. На какие деньги и чем они занимаются

В России действуют сотни этнических диаспор. На какие деньги и чем они занимаются

История с главой узбекского землячества «Ватандош» Усманом Баратовым заставила пристальнее присмотреться к такому явлению, как этнические диаспоры в нашей стране.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;задача поведенческой ассимиляции, а попросту говоря, уважения наших обычаев, нашего образа жизни, в конце концов, наших законов, среди приезжих вообще не стоит, они в основном занимаются вопросами «самостоятельного сохранения самобытности, развития языка, традиций, образования национальной культуры» (цитата из письма Медведеву, о котором упоминалось выше). Как это понимать? Это хорошо или плохо?&quot; =  Это  захват страны ..... - формирование   структур = бандформирований , антинародных , противостоящих и  целям развития государства   и самой руской цивилизации  , ее ценностям и мироустройству  , НО  ПАРАЗИТИРУЮЩИХ  НА НИХ ЖЕ !!!                                                         Это аналогично  - если бы к вам лично домой  пришел чужой  и  стал  как бы хозяином вашей  квартиры , стал жить  и начал вами же и командовать  по своим правилам .......
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9 час.

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