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Костюмы знаменосцев сборной Казахстана на Играх-2022 признаны культурным наследием МОК

Костюмы знаменосцев сборной Казахстана на Олимпиаде-2022, созданные дизайнером Виолеттой Ивановой, пополнили коллекцию «Культурное наследие Международного олимпийского комитета» в музее МОК.

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