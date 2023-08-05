МИНИСТР РЕШЕТНИКОВ ДАЛ ОБЕЩАНИЕ РУССКИМ: ТЕПЕРЬ УЖЕ ТОЧНО

АНГЕЛ АНГЕЛ

В промышленном производстве или финансовом выражении? Какие решены вопросы по строительству критически необходимых примышленных предприятий и т.д. Сколько введено предприятий по замещению импорта в том числе и параллельного, на сколько сократится промышленная зависимость Российской экономики и т.д. Это куда интереснее... На сколько возрастет доля государственных предприятий, а не АО, ООО и т.д. Пора прекратить практику вкладывать народные деньги, а прибыль, дивиденды распределять между главами корпораций, топ менеджерами и учредителями, где народ отсутствует и ни какого почему то с деятельности и результатов своего труда не имеет... Как и весь остальной народ и нищие старики...