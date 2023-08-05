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    черного кобеля не отмыть добелаГашек хочет заста...
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МИНИСТР РЕШЕТНИКОВ ДАЛ ОБЕЩАНИЕ РУССКИМ: ТЕПЕРЬ УЖЕ ТОЧНО

МИНИСТР РЕШЕТНИКОВ ДАЛ ОБЕЩАНИЕ РУССКИМ: ТЕПЕРЬ УЖЕ ТОЧНО

Министр экономического развития Максим Решетников дал обещание русским. Он уверенно заявил, что рост отечественной экономики по итогам 2023 года превысит показатель в 2% - теперь уже точно.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
В промышленном производстве или финансовом выражении? Какие решены вопросы по строительству критически необходимых примышленных предприятий и т.д. Сколько введено предприятий по замещению импорта в том числе и параллельного, на сколько сократится промышленная зависимость Российской экономики и т.д. Это куда интереснее... На сколько возрастет доля государственных предприятий, а не АО, ООО и т.д. Пора прекратить практику вкладывать народные деньги, а прибыль, дивиденды распределять между главами корпораций, топ менеджерами и учредителями, где народ отсутствует и ни какого почему то с деятельности и результатов своего труда не имеет... Как и весь остальной народ и нищие старики...
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