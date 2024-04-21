Два газовых баллона вынесли пожарные из горящего здания в Жетісу

Пожарные области Жетісу вынесли два газовых баллона из горящего здания, передаёт inАlmaty.kz. Сегодня в городе Талдыкоргане в частном жилом доме дачного общества загорелась кровля и стены на площади 40 квадратных метров.
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