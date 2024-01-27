Мэр Барнаула поручил начать подготовку к паводку

В районах города планируют провести более 50 противопаводковых мероприятий Глава Барнаула Вячеслав Франк указал руководителям районных администраций на необходимость уже сегодня начинать подготовку к противопаводковым мероприятиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии