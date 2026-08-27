💡 Завтра в Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц С 10:00 до 20:00 из‑за аварийно-ремонтных работ в городе введут ограничение режима потребления электроэнергии.
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💡 Завтра в Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц С 10:00 до 20:00 из‑за аварийно-ремонтных работ в городе введут ограничение режима потребления электроэнергии.