Американцы озадачены: при таком F-15 не нужен F-35! Про F-15EX Eagle II от Boeing говорить сложно. Вообще F-15 такое явление в воздушной истории мира, к которому подойти как к обычному самолету сложно.
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Американцы озадачены: при таком F-15 не нужен F-35! Про F-15EX Eagle II от Boeing говорить сложно. Вообще F-15 такое явление в воздушной истории мира, к которому подойти как к обычному самолету сложно.
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