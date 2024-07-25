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Нетаньяху назвал войну Израиля против ХАМАС столкновением цивилизации с варварством

Нетаньяху назвал войну Израиля против ХАМАС столкновением цивилизации с варварством

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил перед конгрессом США. Он призвал Вашингтон ускорить поставки Израилю военной помощи, чтобы быстрее уничтожить группировку ХАМАС в секторе Газа и назвал Иран главной угрозой безопасности во всем мире, трансляцию выступления политика вел телеканал CNN.

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