Нетаньяху назвал войну Израиля против ХАМАС столкновением цивилизации с варварством

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил перед конгрессом США. Он призвал Вашингтон ускорить поставки Израилю военной помощи, чтобы быстрее уничтожить группировку ХАМАС в секторе Газа и назвал Иран главной угрозой безопасности во всем мире, трансляцию выступления политика вел телеканал CNN.