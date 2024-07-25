Нетаньяху назвал войну Израиля против ХАМАС столкновением цивилизации с варварством

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил перед конгрессом США. Он призвал Вашингтон ускорить поставки Израилю военной помощи, чтобы быстрее уничтожить группировку ХАМАС в секторе Газа и назвал Иран главной угрозой безопасности во всем мире, трансляцию выступления политика вел телеканал CNN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии