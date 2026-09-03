Новое пополнение: ГКБ № 6 укрепляет кадровый состав молодыми специалистами

Городская клиническая больница № 6 делает ставку на развитие кадрового потенциала: медучреждение продолжает планомерно укреплять штат и активно интегрирует в работу молодых специалистов.
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