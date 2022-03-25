Евреи бывают разные

Есть в ЖЖ еврей, который конечно не Рабинович, а Иванов-Петров. Так его журнал называется. Ну стесняется человек своего еврейства, это сплошь и рядом в постперестроечные времена, когда первым делом они во всех анкетах отменили национальность.