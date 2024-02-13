Создатель Dead Space и The Callisto Protocol возвращается в Electronic Arts для работы в DICE? Опытны...

Создатель Dead Space и The Callisto Protocol возвращается в Electronic Arts для работы в DICE?Опытный геймдизайнер Глен Скофилд за время своей профессиональной карьеры успел стать во главе нескольких именитых студий разработчиков и прикоснуться к созданию популярной франшизы Call of Duty.