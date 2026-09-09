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Воронежские новости

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Ситуация с топливом в Воронеже 9 сентября

Ситуация с топливом в Воронеже 9 сентября

Читатель «Воронежских новостей» проехал по нескольким заправкам города и зафиксировал ситуацию. На Левом берегу – бензин есть, но очереди большие.

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