Польша получит новейшие радары LTDAMS Пентагон разместил заказ на 360-градусные радары для систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) нижнего уровня Patriot (LTAMDS).
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Польша получит новейшие радары LTDAMS Пентагон разместил заказ на 360-градусные радары для систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) нижнего уровня Patriot (LTAMDS).
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