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Касильяс о финале ЧМ-2010: «Уверен, Роббен забил бы 9 раз в 10 случаях. Но в тот день мяч отлетел от моей ноги»

Икер Касильяс вспомнил свой сэйв в финале чемпионата мира 2010 года. «Это была просто удача. Уверен, если бы мы с Роббеном повторили этот эпизод десять раз, вполне возможно, в девяти случаях он бы забил.

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