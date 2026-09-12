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В Калуге прошла приёмка проекта "Спортивно-игровая площадка" на Полесской улице

В Калуге прошла приёмка проекта "Спортивно-игровая площадка" на Полесской улице

В Калуге прошла общественная приёмка первого этапа инициативного проекта "Спортивно-игровая площадка" на Полесской улице, дом № 31.

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