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Русский Днепропетровск

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Олег Стариков: «Если русские на фронт Суровикина вернут, то для ВСУ всё станет совсем плохо»

Олег Стариков: «Если русские на фронт Суровикина вернут, то для ВСУ всё станет совсем плохо»

Алексей Песков 14 сентября 2026 г., 12:59   Украинский военный аналитик — о контрнаступе ВСУ в Красном Лимане и о русских генералах, которых до смерти боится ….

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