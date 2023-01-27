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Кузнецов забил буллит в серии с «Питтсбургом», вновь подъехав к воротам в замедленном темпе

Кузнецов забил буллит в серии с «Питтсбургом», вновь подъехав к воротам в замедленном темпе

Евгений Кузнецов забил буллит «Питтсбургу», вновь подъехав к воротам в замедленном темпе. Российский форвард помог «Вашингтону» выиграть серию буллитов в матче с «Питтсбургом» (3:2 Б).

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