REUTERS/CLAUDIA GRECO Папа римский Лев XIV официально вступил в должность понтифика. Ему передали два символа служения - Паллий (элемент литургического облачения Папы из шерсти ягнят) и перстень рыбака, который удостоверяет веру и миссию святого Петра.
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