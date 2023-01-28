Анзор Кавазашвили: «Санкции помогли нашему футболу – стало появляться больше российских игроков. Иностранцы хотели нас погубить, но в итоге только помогли»

Анзор Кавазашвили считает, что санкции помогли развитию российского футбола. «Не пора ли Мелешина уже подпускать к основному стартовому составу «Спартака», который выходит на все основные матчи? Думаю, что в принципе наши молодые российские футболисты давно уже подходят к основным составам своих команд.
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