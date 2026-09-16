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Регионы России

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Карлос Карседо оценил победу «Спартака» в матче с «Факелом»

Карлос Карседо оценил победу «Спартака» в матче с «Факелом»

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Хуан Карлос Карседо прокомментировал итоги 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда одержала победу над «Факелом» со счётом 1:0.

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