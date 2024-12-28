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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэнни Мерфи: «Король Анри 20 лет сидел на троне, но Салах станет лучшим игроком в истории АПЛ в 2025-м, думаю. Он может выиграть чемпионат, ЛЧ и 4-ю «Золотую бутсу» в ближайшие месяцы»

«На протяжении двух десятилетий король Анри сидел на троне, не имея соперников, несмотря на то, что в лиге были выдающиеся таланты.

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