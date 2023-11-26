Разработана система хранения данных на стекле. С керамическим напылением

Немецкая компания Cerabyte продемонстрировала надежную и экономичную систему хранения данных на стекле с керамическим напылениемНа каждую стеклянную пластинку со стороной размером всего несколько сантиметров можно записать до 100 Пбайт, при этом керамика не боится огня, воды, радиации, магнитных полей или механических воздействий.
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