Разработана система хранения данных на стекле. С керамическим напылением

Немецкая компания Cerabyte продемонстрировала надежную и экономичную систему хранения данных на стекле с керамическим напылениемНа каждую стеклянную пластинку со стороной размером всего несколько сантиметров можно записать до 100 Пбайт, при этом керамика не боится огня, воды, радиации, магнитных полей или механических воздействий.