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Красный Север

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Ямал первым получил персональную страницу на Quick Tickets

Ямал первым получил персональную страницу на Quick Tickets

В ЯНАО заработал новый портал, где собраны все культурные мероприятия региона. Ямал стал единственным субъектом страны, для которого на платформе Quick Tickets создали отдельную страницу, сообщила администрация Приуральского района в мессенджере МАКС.

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